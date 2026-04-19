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Diplomatie sénégalaise : Diomaye fixe un nouveau cap

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XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce samedi à Dakar l’ouverture de la 7e Conférence générale des Ambassadeurs et Consuls généraux du Sénégal.

En présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, cette rencontre a réuni l’ensemble de la famille diplomatique et consulaire autour des enjeux majeurs de l’action extérieure du Sénégal, dans un contexte international marqué par de profondes mutations.

À travers cette conférence, les autorités ont réaffirmé leur volonté de bâtir une diplomatie plus cohérente et plus efficace, alignée sur la défense des intérêts stratégiques du pays, le renforcement de son influence à l’international et une meilleure prise en charge des Sénégalais de la diaspora.

Ce rendez-vous marque ainsi une nouvelle orientation : celle d’une diplomatie proactive, tournée vers les résultats et le rayonnement du Sénégal sur la scène mondiale.

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