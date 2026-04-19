Scandale familial : il filme sa tante nue et tente de la faire chanter… avant d’être piégé

XALIMANEWS: Le Poste de Police de Diamaguene Sicap Mbao a interpellé un individu accusé de collecte illicite de données à caractère pornographique, chantage sexuel et menaces de diffusion d’images obscènes. Fait particulièrement choquant : la victime est sa propre tante par alliance.

Selon les informations, les faits se sont déroulés sur une période de six mois dans la région de Matam, où le suspect et la victime vivaient sous le même toit. Profitant de cette proximité, le mis en cause filmait à l’insu de la femme, mère de trois enfants, alors qu’elle se trouvait dans sa salle de bain.

En possession de ces vidéos compromettantes, il a ensuite utilisé un numéro anonyme pour harceler la victime via WhatsApp. Il exigeait des relations sexuelles, la menaçant de diffuser les images sur les réseaux sociaux ou de les envoyer à son époux résidant en France en cas de refus.

C’est finalement un détail qui a permis de démasquer le suspect. Un transfert de crédit téléphonique de 500 F CFA effectué par la victime vers le numéro utilisé pour le harcèlement a conduit à son identification. Profitant d’un déplacement du mis en cause à Fass Mbao, la plaignante a saisi les autorités.

Les éléments de la Brigade de Recherches ont procédé à son arrestation. La fouille de son téléphone portable a permis de découvrir des preuves accablantes, le poussant à reconnaître les faits lors de son audition.

Placée en garde à vue, la personne interpellée est poursuivie pour collecte illicite de données à caractère pornographique, chantage sexuel et menaces de diffusion d’images obscènes.