Dakar : les étudiants de Méreto renforcent leurs liens à l’UCAD

XALIMANEWS: La Coordination des Élèves et Étudiants de la Commune de Méreto (CEERCOM) a organisé, samedi 25 avril 2026, la première journée d’intégration des étudiants ressortissants de la commune au sein de Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Placée sous la présidence de Cheikh Diouf et parrainée par Mansour Étienne Ngom, cette initiative vise à mieux structurer, encadrer et accompagner les étudiants de Méreto installés à Dakar.

L’événement s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec une organisation jugée satisfaisante et des interventions de qualité. Il a permis de faciliter l’intégration des nouveaux bacheliers, tout en renforçant les liens de solidarité entre les étudiants de la commune.

À travers cette rencontre, la CEERCOM a encouragé les nouveaux inscrits à faire preuve de sérieux, de détermination et d’ambition dans leur parcours universitaire. Les anciens ont, quant à eux, été invités à jouer pleinement leur rôle d’accompagnement et de référence auprès de leurs cadets.

La coordination a également exprimé sa reconnaissance envers le parrain ainsi que l’ensemble des cadres, partenaires et ressortissants de Méreto établis à Dakar, pour leur contribution à la réussite de cette activité.

Par cette initiative, la CEERCOM réaffirme sa volonté de travailler pour le bien-être des étudiants et de participer au rayonnement de la commune de Méreto.