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Fuite avortée : le marabout Abdoulaye Faye interpellé grâce à la coopération internationale

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XALIMANEWS: Impliqué dans une affaire grave liée à des actes contre-nature, le marabout Serigne Abdoulaye Faye se trouve désormais entre les mains de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cette information confirme les révélations initiales de 2AS Media. D’après des sources concordantes de Seneweb, celui que certains surnomment le « marabout milliardaire » a été arrêté en Gambie à la suite d’une opération menée avec l’appui d’Interpol. Il a ensuite été transféré à Dakar sous forte escorte dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ayant anticipé une évolution défavorable de l’enquête, Serigne Abdoulaye Faye aurait quitté discrètement le Sénégal pour se réfugier en Gambie. Sur place, il aurait pris en location un logement pour plusieurs mois, pensant ainsi se mettre à l’abri des poursuites judiciaires. Mais la collaboration entre la DIC et les autorités gambiennes a permis de le retrouver rapidement. Une équipe spécialisée a été envoyée pour procéder à son interpellation avant son rapatriement vers Dakar.

Les éléments de l’enquête apportent également des précisions sur les circonstances de sa fuite. Selon une source proche du dossier, le marabout aurait été entendu une première fois par les enquêteurs avant d’être relâché, ce qui lui aurait permis de quitter le territoire. Actuellement en garde à vue dans les locaux de la DIC, il devra s’expliquer sur les faits graves qui lui sont reprochés.

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