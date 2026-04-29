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Grand Dakar : saisie spectaculaire de 133 kg de produits prohibés, deux individus interpellés

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a réalisé un coup de filet d’envergure dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites. Deux individus ont été interpellés pour des faits graves liés à la drogue et à la circulation de produits pharmaceutiques prohibés.

Tout est parti d’une opération de sécurisation menée le 23 avril 2026 vers 16 heures par la Brigade de Recherches. Lors d’une patrouille pédestre, un individu au comportement suspect a été interpellé. La fouille a permis de découvrir sur lui quatre comprimés de Tramadol ainsi qu’un « képas » de Kush. Placé en garde à vue pour détention et usage de stupéfiants, il a été entendu par les enquêteurs.

Les investigations ont rapidement permis de remonter jusqu’à son présumé fournisseur, basé à Grand Yoff. En coordination avec les éléments du commissariat de la zone, une descente a été effectuée à son domicile. L’opération s’est soldée par son arrestation et la découverte d’un important stock de produits illicites.

Au total, près de 133 kg de substances prohibées ont été saisis. Le lot comprend notamment 43 tablettes de Tapentadol (250 mg), environ 750 comprimés de nature diverse en cours d’analyse, ainsi qu’un ensemble de produits variés tels que du Viagra, Tiger King, Dexanethoson et d’autres substances de contrebande.

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Les agents ont également mis la main sur 75 flacons de sirops (dont Dynewell et Abytone), 200 pots de pommades à visée esthétique non homologuées, ainsi que plusieurs kilogrammes de poudres et préparations destinées au remodelage corporel, notamment du type « BBL » et Gofio.

En plus de ces produits, la somme de 553 000 FCFA en espèces a été saisie. Elle est fortement suspectée de provenir de cette activité illicite.

Le fournisseur présumé est actuellement en garde à vue et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont détention et trafic de produits analgésiques opioïdes, trafic de médicaments contrefaits, mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux.

Cette opération illustre la vigilance accrue des forces de sécurité face à la prolifération des produits dangereux sur le marché parallèle, un phénomène aux conséquences sanitaires potentiellement graves pour les populations.

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