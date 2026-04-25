Yeumbeul : deux individus arrêtés pour vol en réunion avec escalade au préjudice de leur propre famille

XALIMANEWS: Le Commissariat d’Arrondissement de Yeumbeul/COMICO a mis fin aux agissements de deux individus impliqués dans un vol par escalade survenu au sein d’un même foyer familial.

Les faits remontent au 15 avril 2026, lorsque deux victimes, cohabitant dans la même maison, ont constaté la disparition nocturne de plusieurs biens, notamment une moto scooter de marque Honda ainsi que deux téléphones portables de marques iPhone et Tecno. Une plainte a immédiatement été déposée auprès des autorités policières.

Très vite, les soupçons se sont orientés vers l’un des membres de la famille, un frère de l’une des victimes, déjà connu des services de police pour des faits similaires. Interpellé dans le cadre de l’enquête, le suspect a d’abord nié toute implication.

Cependant, les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis de réunir des éléments probants le confondant. Confronté à des preuves numériques jugées irréfutables, il est finalement passé aux aveux et a dénoncé son complice présumé.

Les recherches ont conduit les forces de l’ordre jusqu’à l’arrêt « Yewou Dial », où se trouvait le second suspect. L’intervention policière a permis son interpellation ainsi que la récupération de la moto volée, retrouvée dissimulée sur les lieux.

Lors de leur audition, les deux mis en cause ont reconnu l’intégralité des faits qui leur sont reprochés. Ils ont depuis été placés en garde à vue pour vol en réunion commis la nuit avec escalade, en attendant la suite de la procédure judiciaire.