Politique

Abass Fall sans détour : “Ousmane Sonko incarne tout le projet Pastef”

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XALIMANEWS: Le maire de Dakar, Abass Fall, par ailleurs membre du parti Pastef, a réagi à travers une publication au ton politique marqué, dans laquelle il revient sur le parcours du leader du parti et la trajectoire ayant conduit à la conquête du pouvoir.

Selon lui, la dynamique actuelle du Pastef est intimement liée à la personnalité d’Ousmane Sonko. « Cet homme incarne le projet : si c’est cela la personnification, alors le projet s’appelle OUSMANE SONKO », a-t-il affirmé, insistant sur le rôle central du leader dans l’histoire et l’identité politique du parti.

Poursuivant son propos, Abass Fall met en avant la mémoire du combat politique mené au sein du Pastef depuis plus de dix ans. Il rappelle les épreuves traversées par les militants et la fidélité de ceux qui sont restés engagés malgré les difficultés. « Nous avons fait 10 ans dans ce parti et nous en savons aussi beaucoup », écrit-il, laissant entendre que l’histoire interne du parti ne peut être résumée de manière simpliste.

Dans sa publication, le maire de Dakar pose également une réflexion sur les efforts consentis durant les périodes de forte tension politique. Il évoque notamment l’incarcération d’Ousmane Sonko et interroge le rôle des militants durant cette période : « Quand il était en prison pendant 11 mois, qu’avons-nous fait nous qui étions dehors pour qu’il soit président ? », s’est-il demandé, appelant à une lecture plus globale des sacrifices consentis.

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Enfin, Abass Fall termine son message par une remarque teintée d’ironie politique, faisant référence à une expression attribuée à Moustapha Diop, « Sène télé boubou », ainsi qu’à une lecture critique de la récente sortie du président Bassirou Diomaye Faye face à la presse. ´

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