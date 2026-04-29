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Affaire Pape Cheikh Diallo: port, showbiz et relations intimes, le téléphone de Doudou Lamine Dieng fait tomber de nouvelles têtes

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XALIMANEWS: Un nouveau tournant vient d’être franchi dans l’enquête menée par la gendarmerie nationale contre des réseaux présumés mêlant délinquance, criminalité et pratiques jugées contraires aux bonnes mœurs. À Keur Massar, les enquêteurs ont intensifié leurs opérations, aboutissant à une 86e arrestation dans le cadre d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
Six nouveaux suspects ont été interpellés ce mardi par des gendarmes en civil, opérant à bord d’un véhicule banalisé. Ces arrestations font suite à l’exploitation approfondie du téléphone du banquier Doudou Lamine Dieng, placé en détention depuis le mois de février, dont les données continuent de révéler des ramifications inattendues.

Les investigations ont d’abord permis l’arrestation de Birame Fall, agent au Port autonome de Dakar, présenté comme un proche collaborateur du banquier. Entendu par les enquêteurs, il a mis en cause son collègue Bamba Amar, en service au niveau de la facturation du Port, qui a été à son tour interpellé puis conduit à la Brigade de recherches de Keur Massar.

Dans la poursuite de ses déclarations, Birame Fall a également cité le comédien Abdou Aziz Guèye, connu pour son rôle dans la série « Mariama », qui a été arrêté dans la foulée. Les enquêteurs ont ensuite procédé à l’interpellation du vétérinaire Ibrahim Bittar, soupçonné d’entretenir des liens avec le principal mis en cause. Le peintre Mohamed Diop a lui aussi été arrêté, sur la base d’éléments extraits du téléphone de Doudou Lamine Dieng.

Le sixième suspect, identifié comme El Hadji Malick Diao, styliste, aurait, selon les éléments recueillis, entretenu des relations intimes avec Pape Cheikh Diallo et Doudou Lamine Dieng. Ces faits auraient été établis grâce à des outils techniques d’investigation avancés utilisés par les gendarmes de la compagnie de Keur Massar.

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Les six personnes interpellées ont été placées en garde à vue après avis du juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Le procureur Saliou Dicko suit de près l’évolution de ce dossier, qui prend une ampleur de plus en plus importante.

Par ailleurs, le coach sportif Samsedine Touré et le styliste Youssou Dramé doivent être présentés ce mercredi devant le magistrat instructeur. L’enquête, toujours en cours, pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours, au regard des éléments déjà exploités par les enquêteurs.

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