Auditions ministérielles : des résultats “globalement satisfaisants” mais des alertes sur l’exécution budgétaire

XALIMANEWS: Les députés sénégalais ont exprimé, vendredi à Dakar, leur satisfaction à l’issue d’un vaste cycle d’auditions des membres du gouvernement, conduit durant les trois dernières semaines à l’Assemblée nationale.

Présenté comme un exercice de transparence et de redevabilité, ce dispositif vise à renforcer le contrôle parlementaire sur l’exécution budgétaire. Plusieurs élus y voient une avancée majeure dans le fonctionnement des institutions.

Le président du groupe parlementaire PASTEF, Mohamed Ayib Daffé, a notamment qualifié ces auditions “d’exercice historique”, rappelant qu’elles sont prévues par le règlement intérieur de l’Assemblée. Selon lui, cela faisait près de dix ans que les députés n’avaient plus eu l’occasion d’auditionner régulièrement les ministres.

Les auditions, entamées le 21 avril, ont permis aux parlementaires d’évaluer l’exécution du budget durant les quatre premiers mois de l’année en cours et d’échanger avec les ministres sur les perspectives du débat d’orientation budgétaire prévu en juin.

Pour Mohamed Ayib Daffé, ce type d’exercice doit être pérennisé afin de garantir une meilleure efficacité de l’action gouvernementale. Il estime que les rapports trimestriels d’exécution budgétaire, associés aux recommandations parlementaires et aux futures lois de règlement, permettront un meilleur suivi des finances publiques.

De son côté, le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, Chérif Ahmed Dicko, a indiqué que 25 ministres ont été auditionnés. Il appelle à renforcer davantage ce mécanisme afin d’améliorer le contrôle des politiques publiques.

Si les députés saluent la reprise de ce contrôle parlementaire, certains soulignent néanmoins des insuffisances dans l’exécution de plusieurs programmes. Des faiblesses ont notamment été relevées dans certains secteurs au cours des premiers mois de l’année.

Le directeur de la planification, du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques à l’Assemblée nationale, Mamadou Yauck, estime pour sa part que les objectifs de ces auditions ont été globalement atteints, saluant la qualité des échanges jugés “francs et techniques”.

Enfin, le député non-inscrit Djimo Souaré appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des politiques publiques, notamment dans les secteurs de l’eau et de la santé, où les résultats restent, selon lui, en deçà des attentes des populations.