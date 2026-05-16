Ouverture imminente de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’APF à Dakar : les délégations affluent

XALIMANEWS: À quelques heures de l’ouverture de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue ce lundi 18 mai 2026 à Dakar, la capitale sénégalaise accueille progressivement les premières délégations étrangères attendues à cette importante rencontre parlementaire.

Dans ce cadre, le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu ce samedi à l’hôtel King Fahd Palace le Président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Monsieur Fernand Sabaye.

En visite à Dakar pour prendre part à cette rencontre parlementaire régionale de haut niveau, Monsieur Sabaye avait été accueilli à son arrivée à l’aéroport par le septième vice-président de l’Assemblée nationale, Monsieur Mohamed Sall.

Au cours de cette rencontre, le Président de l’Assemblée nationale a adressé un message de bienvenue chaleureux à son homologue, tout en saluant la qualité des relations de coopération et de fraternité qui unissent les institutions parlementaires africaines.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges interparlementaires et de la coopération entre pays membres de l’espace francophone et des sous-régions africaines.