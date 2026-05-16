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Ouverture imminente de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’APF à Dakar : les délégations affluent

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XALIMANEWS: À quelques heures de l’ouverture de la 32e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), prévue ce lundi 18 mai 2026 à Dakar, la capitale sénégalaise accueille progressivement les premières délégations étrangères attendues à cette importante rencontre parlementaire.

Dans ce cadre, le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu ce samedi à l’hôtel King Fahd Palace le Président du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Monsieur Fernand Sabaye.

En visite à Dakar pour prendre part à cette rencontre parlementaire régionale de haut niveau, Monsieur Sabaye avait été accueilli à son arrivée à l’aéroport par le septième vice-président de l’Assemblée nationale, Monsieur Mohamed Sall.

Au cours de cette rencontre, le Président de l’Assemblée nationale a adressé un message de bienvenue chaleureux à son homologue, tout en saluant la qualité des relations de coopération et de fraternité qui unissent les institutions parlementaires africaines.

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Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des échanges interparlementaires et de la coopération entre pays membres de l’espace francophone et des sous-régions africaines.

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