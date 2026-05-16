Logement au Sénégal : Moussa Bala Fofana lance KAJOM CAPITAL pour faciliter l’accès à la propriété

XALIMANEWS: Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a présidé ce vendredi la cérémonie officielle de lancement des opérations de KAJOM CAPITAL, un dispositif présenté comme une nouvelle réponse aux défis du logement au Sénégal.

Porté par le Fonds souverain d’investissements stratégiques FONSIS, ce programme de location-vente se veut une innovation dans la politique d’accès au logement. Il vise à permettre aux ménages, notamment ceux à revenus modestes, d’accéder progressivement à la propriété immobilière à travers un mécanisme de paiement étalé dans le temps.

Selon le ministre, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de transformation du secteur de l’habitat, confronté à une forte demande et à des difficultés d’accès au logement pour une grande partie de la population urbaine.

Moussa Bala Fofana estime que la réussite de ce type de programme repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs du secteur. Il appelle ainsi à une synergie entre l’État, les collectivités territoriales, les promoteurs immobiliers, les investisseurs privés et les partenaires financiers.

L’objectif affiché est de mettre en place des solutions durables permettant aux Sénégalais d’accéder à un logement décent, sécurisé et financièrement accessible, dans un contexte marqué par une pression croissante sur le foncier et l’urbanisation rapide des grandes villes.