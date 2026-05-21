« J’ai dirigé l’économie sans le FMI » : la déclaration d’Amadou Ba à Diomaye

XALIMANEWS: L’ancien Premier ministre Amadou Ba a indiqué, jeudi, avoir rappelé au chef de l’État qu’il avait piloté l’économie sénégalaise durant plusieurs années sans recourir aux financements du Fonds monétaire international (FMI).

À sa sortie d’une audience au Palais dans le cadre du Dialogue national, il a expliqué qu’en tant qu’ancien ministre des Finances, il avait passé six années sans obtenir de financement du FMI. Il a également souligné que le Sénégal avait traversé une période de douze ans sans programme assorti de décaissements avec l’institution financière internationale.

Selon Amadou Ba, cette situation n’avait nullement affecté la crédibilité du Sénégal auprès des partenaires économiques et financiers internationaux.

L’ancien argentier de l’État a toutefois reconnu que la conjoncture économique actuelle est différente de celle de l’époque. Il estime ainsi indispensable de trouver un terrain d’entente avec les partenaires internationaux afin d’assurer au pays les ressources nécessaires à son financement et à la réalisation de ses investissements.

Il a aussi mis en garde contre les conséquences des différentes dégradations de la note financière du Sénégal, affirmant qu’elles alourdissent le coût des emprunts et limitent les capacités d’investissement de l’État.

Amadou Ba a enfin salué l’initiative du Dialogue national, qu’il juge bénéfique et importante pour l’avenir du Sénégal.