L’ex ministre Abdou Fall à Diomaye Faye : “le temps du compromis est venu”

XALIMANEWS: À la veille des consultations nationales prévues du 21 au 31 mai 2026, l’ancien ministre d’État Abdou Fall estime que le Sénégal traverse l’un des moments les plus sensibles de son histoire politique récente. Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, il appelle à une lecture lucide de la conjoncture actuelle.

Selon lui, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, en optant pour des consultations ciblées plutôt que de grands rassemblements politiques, pose un acte de recentrage institutionnel et de réaffirmation de l’autorité présidentielle. Cette orientation intervient toutefois dans un contexte politique et social qu’il juge particulièrement tendu.

L’ancien ministre évoque notamment les rapports complexes entre le Président et le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que les incertitudes au sein de la majorité et les crispations sociales. À cela s’ajoutent, selon lui, des défis régionaux et internationaux qui exigent stabilité, cohésion et sens des responsabilités de la part de tous les acteurs.

Dans sa lettre, Abdou Fall considère que ces consultations ne peuvent être ordinaires. Il les présente comme une étape décisive pour éviter au pays un enlisement dans une crise politique durable aux conséquences imprévisibles.

Il décrit également une configuration institutionnelle inédite, marquée par une majorité parlementaire proche du Premier ministre, une opposition structurée autour de l’Alliance pour la République de l’ancien président Macky Sall, et un chef de l’État chargé d’assurer l’équilibre des institutions et l’unité nationale.

Cette réalité, selon lui, impose lucidité et dépassement des logiques d’exclusion. Il affirme qu’aucun acteur politique ne peut durablement gouverner dans une dynamique de confrontation permanente, appelant ainsi à une culture du compromis.

L’ancien ministre plaide pour la construction d’un nouveau cadre consensuel, visant à actualiser les règles du jeu démocratique dans une République plus stable et mieux équilibrée. Il insiste sur la nécessité de prévenir les crises récurrentes qui fragilisent la démocratie sénégalaise depuis plusieurs années.

Abdou Fall élargit ensuite son appel à l’ensemble des forces vives de la Nation : partis politiques, société civile, syndicats, autorités religieuses et coutumières, secteur privé, monde universitaire, jeunesse et femmes. Selon lui, tous doivent contribuer à une dynamique de renouveau national.

Il estime que le Sénégal a besoin d’un « nouveau pacte de responsabilité nationale », fondé sur des règles claires, partagées et respectées par tous les acteurs, au-dessus des intérêts partisans.

Enfin, il rappelle qu’aucune démocratie ne peut se consolider sans compromis intelligents entre ses principales forces politiques. À ses yeux, les compromis construisent la stabilité lorsqu’ils sont faits à temps, mais leur absence ou leur retard conduit souvent à des crises profondes.

Abdou Fall conclut en appelant le Président Bassirou Diomaye Faye à se hisser au-dessus des logiques partisanes pour transformer cette période de tensions en opportunité de refondation démocratique. Il dit espérer que la lucidité, la sagesse et l’intérêt national prévaudront dans cette séquence décisive pour l’avenir du Sénégal.