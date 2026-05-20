Surpopulation, détention, réinsertion : alerte sur la crise des prisons sénégalaises

XALIMANEWS: Le quotidien Le Soleil consacre un dossier au système carcéral sénégalais, qu’il décrit comme « un système à bout de souffle », en mettant en lumière les difficultés persistantes des prisons du pays.

Selon le journal, le cadre juridique des établissements pénitentiaires repose notamment sur le décret n°66-1081 du 31 décembre 1966. Celui-ci a ensuite été complété par le décret n°2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales, afin de mieux définir l’organisation et le fonctionnement des prisons au Sénégal.

Mais malgré ces réformes, le système pénitentiaire sénégalais fait face à de nombreux défis, notamment la surpopulation carcérale et les difficultés liées à la réinsertion des détenus. Le Soleil s’interroge ainsi sur la capacité du dispositif actuel à répondre aux réalités contemporaines du milieu carcéral.

Le journal souligne également que les prisons sénégalaises restent marquées par « des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine ». La Maison d’arrêt et de correction de Maison d’arrêt de Rebeuss est citée comme l’exemple le plus frappant de cette situation. Conçue pour accueillir environ 800 détenus, elle abriterait aujourd’hui plus de 3.000 prisonniers, illustrant l’ampleur de la surpopulation carcérale dans le pays.