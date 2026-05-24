Politique

Élection à la présidence de Pastef : la candidature d’El Hadji Moussa Gueye rejetée, Ousmane Sonko seul en lice

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) de Pastef a officiellement arrêté la liste définitive des candidats à l’élection du président du parti prévue le 6 juin 2026. Dans une décision signée le 22 mai 2026, l’organe de régulation a déclaré irrecevable la candidature de M. El Hadji Moussa Gueye.

Selon le document, la HARP indique avoir reçu une seule réclamation contre la liste provisoire des candidats. Toutefois, cette requête introduite par El Hadji Moussa Gueye aurait été déposée hors délai. La décision précise que toute réclamation devait être soumise au plus tard le 22 mai à 17 heures, alors que le dossier du concerné aurait été enregistré à 18h48.

Au-delà du dépassement de délai, la HARP souligne également que le candidat n’était pas à jour de ses cotisations au sein du parti, une condition exigée par les textes internes de Pastef pour toute candidature à une responsabilité. Après vérifications menées auprès de Pastef Canada et du trésorier du parti, il ressort que la dernière cotisation d’El Hadji Moussa Gueye remonterait au 11 septembre 2023.

L’organe de régulation estime ainsi que le candidat n’a pas apporté les justificatifs nécessaires prouvant la régularité et la continuité de ses cotisations, rendant sa candidature irrecevable.

DEPECHES

Khadija Mahecor Diouf démissionne de l’ADL : « Les convictions ne se négocient jamais »
Vers un retour stratégique de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale ?
Fin de mission pour Sonko : la réaction forte de Pastef
Doudou Ka dénonce le “kidnapping” de son frère et charge Ousmane Sonko

Par conséquent, la liste définitive des candidats au premier tour ne comporte qu’un seul nom : celui d’Ousmane Sonko, membre du parti sous le numéro 0143321.

La HARP précise également qu’un bulletin blanc sera mis à disposition des électeurs aux côtés du bulletin du candidat unique lors du scrutin prévu le 6 juin prochain.

Share This Article
Previous Article Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Après le limogeage de Sonko, Barthélémy Dias sort du silence

Politique

« Ce soir je dormirai le cœur léger » : le premier message de Sonko après son limogeage

Politique

Élections locales 2027 : ce que le ministre de l’Intérieur a dit sur la date du scrutin

A la UnePolitique

Débat sur les fonds politiques : Sonko évoque une divergence avec Diomaye Faye

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Opinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

Les lions

Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw