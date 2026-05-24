Élection à la présidence de Pastef : la candidature d’El Hadji Moussa Gueye rejetée, Ousmane Sonko seul en lice

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) de Pastef a officiellement arrêté la liste définitive des candidats à l’élection du président du parti prévue le 6 juin 2026. Dans une décision signée le 22 mai 2026, l’organe de régulation a déclaré irrecevable la candidature de M. El Hadji Moussa Gueye.

Selon le document, la HARP indique avoir reçu une seule réclamation contre la liste provisoire des candidats. Toutefois, cette requête introduite par El Hadji Moussa Gueye aurait été déposée hors délai. La décision précise que toute réclamation devait être soumise au plus tard le 22 mai à 17 heures, alors que le dossier du concerné aurait été enregistré à 18h48.

Au-delà du dépassement de délai, la HARP souligne également que le candidat n’était pas à jour de ses cotisations au sein du parti, une condition exigée par les textes internes de Pastef pour toute candidature à une responsabilité. Après vérifications menées auprès de Pastef Canada et du trésorier du parti, il ressort que la dernière cotisation d’El Hadji Moussa Gueye remonterait au 11 septembre 2023.

L’organe de régulation estime ainsi que le candidat n’a pas apporté les justificatifs nécessaires prouvant la régularité et la continuité de ses cotisations, rendant sa candidature irrecevable.

Par conséquent, la liste définitive des candidats au premier tour ne comporte qu’un seul nom : celui d’Ousmane Sonko, membre du parti sous le numéro 0143321.

La HARP précise également qu’un bulletin blanc sera mis à disposition des électeurs aux côtés du bulletin du candidat unique lors du scrutin prévu le 6 juin prochain.