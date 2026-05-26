Pastef clarifie sa position sur la formation du gouvernement et fixe ses conditions

Dans un communiqué officiel publié par son Comité exécutif (COMEX), le parti Pastef – Les Patriotes a réagi aux informations faisant état de contacts entre certains de ses membres et les services de la Présidence de la République, dans le cadre de consultations en vue de la formation d’un nouveau gouvernement.

Le parti majoritaire confirme que certains de ses membres ont effectivement été approchés. Toutefois, Pastef tient à rappeler sa ligne officielle : toute discussion relative à une éventuelle participation au gouvernement doit se faire dans un cadre institutionnel strict, et non à titre individuel.

Une collaboration sous conditions

Pastef réaffirme sa disponibilité à accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais insiste sur le fait que cette collaboration doit être fondée sur des bases claires, transparentes et conformes au programme pour lequel il a été élu en 2024.

Le COMEX énumère ainsi plusieurs orientations jugées essentielles :

Le respect strict du programme politique ayant conduit à la victoire électorale de 2024

Une meilleure visibilité dans la gestion de la dette souveraine

Le refus de toute mesure susceptible d’aggraver le coût de la vie

La poursuite des renégociations des contrats stratégiques

Le renforcement de la lutte contre la corruption et les fonds opaques

Une gestion rigoureuse des affaires judiciaires

Une clarification dans la structuration et la répartition des portefeuilles ministériels

Un rappel à la discipline interne

Dans ce communiqué, Pastef met également en garde ses militants contre toute initiative personnelle. Le parti précise que les discussions doivent impérativement passer par les instances habilitées. Par conséquent, tout membre qui participerait à ces consultations en dehors du cadre officiel agirait en son nom propre et non au nom du parti.

Une position stratégique

À travers cette déclaration, Pastef cherche à maintenir une cohérence politique et à éviter toute confusion quant à sa posture vis-à-vis du pouvoir exécutif. Le message est clair : le parti reste ouvert à une collaboration, mais uniquement dans le respect de ses principes, de son programme et de son organisation interne.

Ce positionnement intervient dans un contexte politique marqué par des tractations autour de la formation du gouvernement, où les équilibres institutionnels et les alliances potentielles suscitent de nombreuses attentes et interrogations.