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Me Abdoulaye Wade immortalisé dans un livre hommage

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Cheikh Omar Diallo a rendu un hommage mérité à l’ancien président Me Abdoulaye Wade. C’était lors de la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé « Wade, l’homme du siècle ». Cela, à quelques jours de la célébration du centenaire de l’ancien chef de l’État sénégalais.

Ils étaient tous là : fidèles, compagnons de la première heure et sympathisants de l’ancien chef de l’État, Me Abdoulaye Wade, pour revisiter ensemble son parcours et magnifier la parution du second ouvrage que lui a consacré le Dr Cheikh Omar Diallo. Vingt ans après son premier livre intitulé « Si près, si loin avec Wade », paru en 2006, l’auteur a tenu à lui dédier et à publier un nouveau livre intitulé « Wade, l’homme du siècle », à la veille de la célébration de son centenaire.

L’ouvrage, une compilation de récits politiques, d’anecdotes et de confidences, donne un large aperçu de la trajectoire de l’ancien chef de l’État, fondateur du Parti démocratique sénégalais (Pds).

L’auteur met à contribution sa proximité avec le « Pape du Sopi » pour plonger le lecteur dans les coulisses du pouvoir mais aussi de l’opposition. Il y retrace les 26 années d’opposition, les 12 années de pouvoir ainsi que les 12 années de contre-pouvoir de Me Wade.

Cheikh Diallo a souligné que ce livre n’est ni un pamphlet ni un simple bilan de l’actif et du passif du régime libéral, encore moins un ouvrage d’admiration. Il s’agit plutôt, selon ses mots, d’un livre profondément humain retraçant le parcours « d’un leader intrépide, assoiffé de conquêtes politiques, à la trajectoire exceptionnelle ». Il y décrit également celui qu’il qualifie de « monstre génial de la politique ». Évoquant un échange personnel avec l’ancien président, l’auteur revient sur son dernier mot : « Que voulez-vous qu’on retienne de vous lorsque vous ne serez plus de ce monde ? Êtes-vous un homme heureux ? » Il m’a répondu : « Je ne suis pas un homme heureux, mais un homme accompli. Je voudrais que les Sénégalais soient encore plus travailleurs, plus méritants, plus persévérants et qu’ils s’aiment davantage pour un Sénégal prospère. » Dans leurs différentes interventions, plusieurs figures de proue, collaborateurs et piliers du système politique de Me Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 à 2012, n’ont pas tari d’éloges à son endroit. L’ancien ministre Ousmane Ngom, présenté comme l’un des compagnons des années de braise, a souligné que Me Wade mérite d’être célébré toute l’année jusqu’en 2027. Il estime qu’il est important de retenir que Me Wade a écrit l’histoire politique du Sénégal en amorçant des ruptures dans un contexte africain dominé, à l’époque, par les partis uniques et les mouvements de libération. Selon lui, la création du parti d’opposition, le Pds, peut en témoigner. L’ancien président du groupe parlementaire libéral, Doudou Wade, a abondé dans le même sens. « Il a traversé toute l’Afrique avec ce fardeau de connaissances, d’humanisme et de diplômes. C’est l’homme le plus diplômé de Casablanca au Cap. »

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Aïda Mbodj, ancienne ministre et vice-présidente de l’Assemblée nationale sous Wade, est revenue sur la promulgation, le 28 mai 2010, par le président Me Abdoulaye Wade, de la loi n°2010-11, instituant la parité absolue homme-femme au Sénégal. Selon elle, il n’a jamais voulu que les femmes soient à la lisière des sphères de décision.

lesoleil.sn

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