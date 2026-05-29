Centenaire de Wade : Ousmane Sonko rend hommage à « un siècle de vie utile » rempli d’histoire et de dignité

XALIMANEWS: En ce 29 mai 2026, le Sénégal célèbre le centenaire de l’ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. À cette occasion, le président du PASTEF, Ousmane Sonko, lui a rendu un hommage appuyé, saluant une figure majeure de l’histoire politique nationale.

Dans un message empreint de respect et de reconnaissance, il s’est incliné devant celui qu’il considère comme l’un des pères fondateurs de la démocratie sénégalaise. Il rappelle que, malgré la coïncidence avec la fête de la Tabaski, empêchant toute commémoration officielle, de nombreux Sénégalais célèbrent cet anniversaire dans le recueillement, à travers prières et pensées affectueuses.

Selon lui, Abdoulaye Wade demeure une figure incontournable de la vie politique sénégalaise, notamment pour son rôle dans la consolidation démocratique du pays. Élu député en 1978 après plusieurs années de combat politique, il a incarné une opposition déterminée et structurée.

Son parcours trouve son point culminant en mars 2000 avec la première alternance politique pacifique du Sénégal, un moment historique qui a profondément marqué le pays et renforcé son image démocratique sur la scène internationale.

Au-delà de son rôle institutionnel, son action à la tête de l’État est associée à une vision de modernisation ambitieuse, marquée par de grands projets d’infrastructures et une volonté de transformation économique.

Ousmane Sonko souligne également, sur le plan personnel, la relation de confiance et de respect qu’il dit avoir entretenue avec l’ancien chef de l’État. Il évoque notamment des gestes de magnanimité et de transmission, interprétés comme une reconnaissance envers les nouvelles générations politiques.

En ce jour symbolique, le leader de PASTEF s’est associé aux prières nationales, demandant la protection divine pour l’ancien président et saluant un parcours qu’il qualifie de « siècle de vie utile ».

Cet anniversaire du centenaire s’impose ainsi comme un moment de mémoire nationale, mêlant respect, reconnaissance et hommage à l’une des figures les plus marquantes de l’histoire politique du Sénégal.