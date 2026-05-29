Politique

Macky Sall célèbre « un bâtisseur du Sénégal » à l’occasion des 100 ans de Wade

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XALIMANEWS: L’ancien président de la République, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur et mentor politique Abdoulaye Wade, à l’occasion du centième anniversaire de ce dernier célébré ce 29 mai 2026.

Dans un message empreint de respect et de reconnaissance, Macky Sall a salué le parcours exceptionnel de l’ancien chef de l’État, qu’il considère comme une figure majeure de l’histoire politique du Sénégal et du continent africain.

« En ce 29 mai, marquant son 100e anniversaire, je salue avec respect le Président Abdoulaye Wade, dont le parcours exceptionnel a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique », a écrit l’ancien président de la République.

Macky Sall a également mis en avant l’engagement, la vision politique ainsi que l’attachement du président Wade aux valeurs démocratiques, estimant que son héritage restera durablement gravé dans la mémoire collective.

« Son engagement, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité », a-t-il ajouté.

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L’ancien chef de l’État a enfin adressé ses vœux de paix, de santé et de bonheur à Abdoulaye Wade, avant de lui souhaiter un joyeux anniversaire.

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