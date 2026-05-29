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Corruption au Sénégal : le sermon sans détour de l’imam Tafsir Babacar Ndiour « aucun enrichissement illicite n’est accepté en islam »

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XALIMANEWS: L’imam Tafsir Babacar Ndiour a profité de la prière de Tabaski à Thiès pour dénoncer la montée de la corruption au Sénégal. Selon lui, toute forme d’argent obtenu illégalement, à travers les pots-de-vin, les faveurs ou les abus de pouvoir, est interdite par l’islam.

Le guide religieux a également insisté sur l’importance de la transparence dans la gestion publique, appelant au respect des déclarations de patrimoine et au renforcement des contrôles dans les structures de l’État.

Présent à la cérémonie, le maire de Thiès, Babacar Diop, a salué un discours fort et courageux, rappelant que la lutte contre la corruption commence par des valeurs morales et spirituelles

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