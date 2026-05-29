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Cité Fadia, Kaolack, Kébémer : des drames assombrissent la Tabaski

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XALIMANEWS: La fête de la Tabaski a été marquée par plusieurs drames à travers le pays, entre faits de violence et accidents mortels ayant causé de lourdes pertes humaines.

À la cité Fadia, un homme de 51 ans a été poignardé à mort par son propre frère alors qu’il dormait dans sa chambre. Selon les premières informations, le suspect aurait commis son acte en scandant le nom de Sonko, suscitant une vive émotion dans le quartier. Les forces de l’ordre ont procédé à son interpellation et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Sur les routes également, le bilan est particulièrement lourd. Trois personnes ont perdu la vie dans un accident sur l’axe Kébémer–Ngaye Mékhé. Quelques heures plus tard, un autre choc sur la route de Kaolack a causé la mort de six personnes, plongeant plusieurs familles dans le deuil en pleine célébration de la Tabaski.

À cela s’ajoute la chute tragique d’un minibus au niveau du pont Émile Badiane, ayant entraîné le décès de deux personnes et plusieurs blessés.

Ces différents drames relancent le débat sur la sécurité routière, la violence sociale et la nécessité d’une plus grande vigilance durant les périodes de forte mobilité comme la Tabaski

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