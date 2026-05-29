Tabaski 2026: À Tivaouane, Serigne Pape Mactar Kébé alerte sur la montée des violences et de la diffamation

XALIMANEWS: Le guide religieux a rappelé le sacrifice d’Ibrahim, qui est à l’origine de la célébration de la Tabaski.

Il a invité les musulmans à fêter l’Aïd el-Kébir dans la sincérité, la foi, l’humilité, l’obéissance à Dieu et la solidarité avec les pauvres.

Serigne Papa Mactar Kébé a mis en garde les fidèles contre l’ostentation et ‘’la compétition sociale’’.

‘’La grandeur d’un croyant se mesure à sa piété, à son comportement et au respect qu’il a envers les autres, jamais à la quantité de ses biens matériels’’, a-t-il dit.

Ababacar Sadikh Niang, l’adjoint du gouverneur de Thiès (ouest) chargé des questions de développement de la région, s’adressant aux populations de cette collectivité territoriale, a lancé un appel à la solidarité et au dialogue.

Il leur a recommandé le respect des lois qui ‘’fondent la stabilité nationale’’.