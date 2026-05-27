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Tabaski au Sénégal : astuces pour des grillades tendres et savoureuses

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: À quelques heures de la Tabaski, les grillades commencent déjà à embaumer les quartiers sénégalais. Mais une difficulté revient souvent dans les familles : comment réussir un bon barbecue avec une viande fraîchement égorgée, alors qu’il est presque impossible de la laisser reposer plusieurs heures avant cuisson ?

Pour obtenir une viande tendre et savoureuse malgré tout, plusieurs astuces simples peuvent faire la différence. D’abord, il est conseillé de découper la viande en fines tranches ou en petites brochettes plutôt qu’en gros morceaux. Cette technique facilite la cuisson et évite une texture trop dure.

La marinade joue également un rôle essentiel. Un mélange à base d’oignon mixé, d’ail, de moutarde, de citron ou de vinaigre, accompagné d’épices, permet d’attendrir rapidement la viande. Certaines familles ajoutent même un peu de yaourt nature pour rendre les morceaux encore plus fondants. Même un temps de repos de 30 à 45 minutes suffit déjà à améliorer le résultat.

Autre secret important : maîtriser le feu. Les spécialistes des grillades recommandent d’éviter les grandes flammes et de privilégier des braises rouges avec une cuisson modérée. Une chaleur trop forte risque de brûler l’extérieur tout en laissant l’intérieur dur.

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Pendant la cuisson, badigeonner la viande avec un mélange d’huile, de beurre fondu, d’ail ou de moutarde aide à conserver le jus et à renforcer le goût. Le foie, le cœur et les petites brochettes restent d’ailleurs les premières grillades les plus populaires dès les premières heures de la fête.

Servies avec des oignons citronnés, du piment frais et du pain chaud, ces grillades deviennent rapidement le centre de l’ambiance familiale. Comme chaque année, la Tabaski au Sénégal reste autant une fête de partage qu’un véritable rendez-vous gastronomique autour du mouton.

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