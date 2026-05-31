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« J’avais des réserves sur Biram Diop » : les confidences de Guy Marius Sagna

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XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a livré une réflexion critique sur le parcours du général Biram Diop au sein du gouvernement sénégalais, tout en réaffirmant sa vision d’une Afrique de l’Ouest souveraine et affranchie de toute domination extérieure.

Dans une publication rendue publique, le parlementaire a confié avoir accueilli avec réserve la nomination du général Biram Diop au gouvernement en avril 2024. Selon lui, cette décision avait suscité des interrogations en raison du lien réel ou supposé de l’ancien chef militaire avec le dossier foncier de Terme Sud, un combat qu’il dit avoir accompagné aux côtés des populations concernées depuis plusieurs années.

« La répression des habitants de Terme Sud, je ne peux l’oublier », a-t-il affirmé, indiquant avoir exprimé ses préoccupations aux autorités compétentes dès l’annonce de cette nomination.

Guy Marius Sagna a également évoqué sa déception concernant la gestion du dossier des enfants du gendarme disparu Didier Badji. Il estime que le ministère des Forces armées et la Gendarmerie n’ont pas apporté une réponse satisfaisante à cette situation, malgré plusieurs interventions de sa part pour attirer l’attention sur leur sort.

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Toutefois, le député reconnaît les efforts consentis par le général Biram Diop à la tête du département des Forces armées. « Il a fait de son mieux », a-t-il déclaré, tout en estimant que davantage pouvait être accompli.

S’agissant de la désignation du général Biram Diop à la tête de la Commission de la CEDEAO, Guy Marius Sagna considère que la question dépasse les personnes. Selon lui, si l’organisation régionale continue de servir des intérêts étrangers au détriment des peuples ouest-africains, aucun dirigeant, quel qu’il soit, ne pourra en changer fondamentalement l’orientation.

Le parlementaire plaide ainsi pour une transformation profonde de l’intégration régionale. Il appelle à une « transition ouest-africaine » visant à passer d’une Afrique de l’Ouest qu’il juge vassalisée à une Afrique de l’Ouest pleinement souveraine.

Dans cette perspective, Guy Marius Sagna défend l’idée d’une union renforcée entre les États de la sous-région, fondée sur la création d’un gouvernement fédéral souverain d’Afrique de l’Ouest, qu’il considère comme une étape essentielle pour garantir l’indépendance politique et économique des peuples africains.

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