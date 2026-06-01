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Makhtar Cissé nommé ministre de l’Intérieur, il succède à Me Bamba Cissé

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Makhtar Cissé au poste de ministre de l’Intérieur dans le nouveau gouvernement.

Il succède ainsi à Me Bamba Cissé à la tête de ce département stratégique chargé notamment de l’administration territoriale, de la sécurité intérieure et de l’organisation des élections.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale voulue par le chef de l’État. Makhtar Cissé hérite d’importants dossiers relatifs à la gouvernance territoriale, à la sécurité publique et à la modernisation de l’administration.

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