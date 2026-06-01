Le gouvernement Ahmadou Al Aminou Lô dévoilé : voici la liste complète des ministres

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination des membres du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 31 ministres et de 4 ministres délégués.

Parmi les principales nominations figurent Yankoba Diémé aux Forces armées, Cheikh Diba à l’Économie, aux Finances et au Plan, Mohamedou Makhtar Cissé à l’Intérieur et à la Sécurité publique, ainsi que Moussa Sarr à la Justice, en qualité de garde des Sceaux.

Le département des Affaires étrangères est confié à Cheikh Niane, tandis qu’El Hadji Abdourahmane Diouf prend les rênes du ministère de l’Énergie et du Pétrole. Serigne Guèye Diop hérite de l’Industrie et du Commerce, alors que Moustapha Mamba Guirassy conserve le portefeuille de l’Éducation nationale.

Dans les secteurs sociaux, Ibrahima Sy est nommé à la Santé et à l’Hygiène publique, tandis que Marie-Angélique Mame Selbé Diouf est chargée de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités. Djireye Clotilde Coly fait son entrée au gouvernement en prenant la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le nouveau gouvernement compte également plusieurs figures connues, notamment Boubacar Camara à l’Enseignement supérieur, Moussa Bala Fofana à l’Urbanisme, Alioune Dione à la Microfinance et à l’Économie sociale et solidaire, ainsi que Samba Diouf aux Télécommunications et au Numérique.

Quatre ministres délégués complètent l’équipe gouvernementale. Il s’agit de Bassirou Sarr, chargé du Budget, Alenard Diop, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Ousmane Diagne, chargé de l’Élevage, et Mame Coumba Diop, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.

Avec cette nouvelle équipe, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô entendent poursuivre la mise en œuvre de leur programme de transformation économique, sociale et institutionnelle du Sénégal.