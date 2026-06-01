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Me Moussa Sarr nommé ministre de la Justice par le président Bassirou Diomaye Faye

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XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a porté son choix sur Me Moussa Sarr pour occuper le poste de ministre de la Justice dans le nouveau gouvernement.

Avocat de profession, Me Moussa Sarr rejoint ainsi l’équipe gouvernementale mise en place par le chef de l’État dans un contexte marqué par d’importantes attentes en matière de réforme de la justice et de renforcement de l’État de droit.

Cette nomination intervient dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement, dont la composition continue d’être dévoilée. Le nouveau garde des Sceaux aura notamment la responsabilité de conduire les politiques publiques relatives à la justice et de mettre en œuvre les orientations définies par les autorités.

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