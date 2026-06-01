Politique

Formation du gouvernement : « Écarter PASTEF serait un braquage électoral », selon Guy Marius Sagna

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XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a vivement réagi à l’annonce de la non-participation de PASTEF au prochain gouvernement, dénonçant ce qu’il considère comme un refus de respecter le verdict des urnes issu des élections législatives du 17 mars 2024.

Dans une publication rendue publique ce lundi, l’élu estime qu’un président de la République incapable de parvenir à un accord avec PASTEF pour la formation d’un gouvernement s’écarte de la volonté populaire exprimée lors du scrutin législatif.

Selon Guy Marius Sagna, les résultats des élections, qui ont accordé à PASTEF une large majorité de 130 députés sur 165 à l’Assemblée nationale, imposent que cette majorité joue un rôle central dans la conduite de l’action gouvernementale.

Le parlementaire considère ainsi que toute mise à l’écart du parti majoritaire constituerait un « déni démocratique » et un refus de respecter la souveraineté populaire. Il va plus loin en qualifiant la situation de « braquage électoral » dirigé contre PASTEF et les électeurs ayant porté le parti au pouvoir législatif.

Cette sortie intervient dans un contexte de tensions politiques marquées par l’échec des discussions entre les dirigeants de PASTEF et la Présidence autour de la composition du futur gouvernement.

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