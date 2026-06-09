Sénégal – Arabie saoudite : dernier test grandeur nature pour les Lions avant le Mondial 2026

XALIMANEWS – L’équipe nationale du Sénégal dispute ce mardi son ultime match de préparation avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga affrontent l’Arabie saoudite en rencontre amicale à San Antonio, aux États-Unis.

Cette confrontation constitue une répétition générale pour les hommes de Pape Thiaw, qui cherchent à peaufiner les derniers réglages avant le début de la compétition mondiale. Après plusieurs semaines de préparation, ce rendez-vous permettra au staff technique d’évaluer l’état de forme du groupe et de tester certaines options tactiques après la défaite défaite l’autre jour face aux USA.

Face à une sélection saoudienne également engagée dans sa préparation, les champions d’Afrique auront à cœur de confirmer les bonnes dispositions affichées ces derniers jours et d’aborder la Coupe du monde avec un maximum de confiance.

Le coup d’envoi de cette rencontre amicale est prévu à 23h00 GMT à San Antonio.