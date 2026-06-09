A la UneLes lions

Sénégal – Arabie saoudite : dernier test grandeur nature pour les Lions avant le Mondial 2026

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS – L’équipe nationale du Sénégal dispute ce mardi son ultime match de préparation avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga affrontent l’Arabie saoudite en rencontre amicale à San Antonio, aux États-Unis.

Cette confrontation constitue une répétition générale pour les hommes de Pape Thiaw, qui cherchent à peaufiner les derniers réglages avant le début de la compétition mondiale. Après plusieurs semaines de préparation, ce rendez-vous permettra au staff technique d’évaluer l’état de forme du groupe et de tester certaines options tactiques après la défaite défaite l’autre jour face aux USA.

Face à une sélection saoudienne également engagée dans sa préparation, les champions d’Afrique auront à cœur de confirmer les bonnes dispositions affichées ces derniers jours et d’aborder la Coupe du monde avec un maximum de confiance.

Le coup d’envoi de cette rencontre amicale est prévu à 23h00 GMT à San Antonio.

DEPECHES

Réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : l’opposition saisit le Conseil constitutionnel (Communiqué)
Kalidou Koulibaly : « Le Sénégal peut réaliser une grande Coupe du monde »
Dette : le Sénégal accélère et envoie un signal fort avant la mission du FMI
Dakar Arena : Sonko recadre ses militants et lance un appel fort à la jeunesse
Share This Article
Previous Article Quand la politique dévore la nation: Réflexion sur la citoyenneté, le développement et l’avenir du Sénégal (Par Dr. Gueye Abdou Lat)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

“J’ai failli y laisser ma peau” Les Secrets Pour élire Diomaye: Le Récit Déchirant d’Amadou Ba

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CÉLÉBRATIONS CENTENAIRES : Wade raconté par son chauffeur Diagna Diop

By
Xalima
A la UneXalima TV

Rupture Sonko – Diomaye : Pourquoi La Cohabitation Est Une Chance Pour Le Sénégal (Amadou Bâ)

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Aminata Touré « La démocratie, il faut la laisser fonctionner »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneOpinions

Congrès de Pastef : la communication, parent pauvre de l’organisation

A la UnePolitique

Congrès de PASTEF : Ousmane Sonko réélu à l’unanimité à la tête du parti

A la UnePolitique

Congrès de Pastef : Sonko donne le coup d’envoi de « l’élan décisif »

A la UnePolitique

Le congrès de tous les enjeux pour Ousmane Sonko

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Les lions

Sénégal – Arabie saoudite : dernier test grandeur nature pour les Lions avant le Mondial 2026

Sports

Récompense présidentielle : Diomaye offre plus de 311 millions FCFA aux champions africains U17 et U15

Les lions

Kalidou Koulibaly : « Le Sénégal peut réaliser une grande Coupe du monde »

Sports

Les Lions du Sénégal honorés après leur passage à “The Rock” : des maillots des Spurs personnalisés offerts

Football

Frayeur sur le terrain : Christian Eriksen s’effondre en plein match