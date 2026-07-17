A la Une

Port autonome de Dakar : Waly Diouf Bodiang remplacé par Doune Pathé Mbengue à la direction générale

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
1 Min Read

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un changement à la tête du Port autonome de Dakar (PAD). À l’issue du Conseil des ministres de ce jeudi 16 juillet 2026, Monsieur Doune Pathé Mbengue a été nommé Directeur général de la Société nationale du Port autonome de Dakar, en remplacement de Monsieur Waly Diouf Bodiang.

Selon le communiqué officiel, Doune Pathé Mbengue, administrateur civil, prend désormais les rênes de cette entreprise stratégique pour l’économie nationale. Il succède à Waly Diouf Bodiang, dont le mandat prend fin après avoir dirigé le PAD depuis le 13 mai 2024.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre des décisions individuelles prises lors du Conseil des ministres de ce jeudi 16 juillet 2026. Doune Pathé Mbengue aura pour mission de poursuivre la modernisation du Port autonome de Dakar et de renforcer sa compétitivité, dans un contexte marqué par les ambitions du Sénégal de consolider sa position de hub logistique en Afrique de l’Ouest.

Share This Article
Previous Article Le communiqué du Conseil des ministres du jeudi 16 juillet 2026
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneFootball

Dr Abdourahmane Fédior contre-attaque : « Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties »

A la UneFootball

Rupture de confiance : la FSF détaille les raisons du départ de Pape Thiaw

A la UneFootball

Révélations sur la FSF et Pape Thiaw : les coulisses d’un contrat à 1,4 milliard FCFA

A la UneFootball

Officiel : Pape Thiaw quitte son poste de sélectionneur du Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026

Football

Coupe du monde 2026 : l’Espagne bat la France (2-0) et file en finale

Sports

Polémiques autour des Lions : le ministère des Sports ordonne à la FSF de se taire, un audit complet en vue

Football

« Sommes-nous obligés de nous ridiculiser ainsi ? » : le coup de colère de Kalidou Koulibaly

A la Une Football

Dr Abdourahmane Fédior contre-attaque : « Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties »