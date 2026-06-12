Politique

Assemblée nationale : Cheikh Thioro Mbacké quitte son poste de Vice-Président

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XALIMANEWS: Le député Cheikh Thioro Mbacké a annoncé sa démission de ses fonctions de Vice-Président de l’Assemblée nationale. Il précise toutefois qu’il conserve son mandat de député au sein de l’institution parlementaire.

Dans sa lettre adressée au Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, l’élu explique que cette décision résulte de convenances personnelles et politiques, prises à l’issue d’une réflexion approfondie. Il affirme vouloir se consacrer à d’autres responsabilités tout en poursuivant son engagement au service des citoyens.

Le parlementaire exprime sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée durant l’exercice de ses fonctions au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. Il souligne avoir travaillé dans un esprit de responsabilité et de respect des principes démocratiques aux côtés de ses collègues députés.

Il remercie également l’ensemble de ses collègues parlementaires pour la qualité des relations de travail et l’esprit de collaboration ayant marqué son passage à ce poste. Il adresse par ailleurs ses remerciements aux agents et collaborateurs de l’Assemblée nationale du Sénégal Assemblée nationale du Sénégal, dont le professionnalisme contribue, selon lui, au bon fonctionnement de l’institution.

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En quittant la Vice-Présidence, Cheikh Thioro Mbacké réaffirme son attachement à l’Assemblée nationale et sa volonté de continuer à servir la Nation à travers son mandat de député, avec engagement et loyauté.

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