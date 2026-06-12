Politique

Assemblée nationale : deux vice-présidents démissionnent, une nouvelle proposition de révision constitutionnelle jugée recevable

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XALIMANEWS: Le Bureau de l’Assemblée nationale a annoncé, à l’issue de sa réunion tenue ce vendredi 12 juin 2026, la démission de deux de ses membres occupant des postes de responsabilité au sein de l’institution parlementaire.

Selon le communiqué officiel, Ismaïla Diallo, Premier vice-président de l’Assemblée nationale, et Cheikh Thioro Mbacké, Troisième vice-président, ont présenté leur démission des fonctions qu’ils occupaient depuis l’installation de la présente législature.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a pris acte de ces démissions et a salué la disponibilité ainsi que l’engagement des deux responsables au service de l’institution. Conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement intérieur, leur remplacement sera prochainement effectué.

Par ailleurs, le Bureau a indiqué avoir reçu, examiné et déclaré recevable une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution. Le texte, porté par un groupe de députés, prend en compte l’ensemble des observations formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°4/C/26 du 25 mai 2026.

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Cette étape marque une avancée importante dans le processus de réforme constitutionnelle engagé par les parlementaires. En application de l’article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la proposition sera transmise au président de la République pour avis.

Enfin, la Conférence des présidents, réunie le même jour, a adopté le calendrier de travail relatif aux affaires actuellement en instance devant l’Assemblée nationale.

Ce communiqué intervient dans un contexte marqué par les débats autour de la réforme constitutionnelle et des ajustements institutionnels en cours au sein de l’hémicycle.

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