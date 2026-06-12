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Tension au Trésor public : le SUTT dénonce un manque de respect et annonce une grève imminente

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La tension monte au sein du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) exprime son profond mécontentement après le report de dernière minute d’une audience prévue avec le ministre.

Selon le document, cette rencontre, programmée pour le vendredi 12 juin 2026 à 11h, devait permettre de trouver une issue à la crise en cours au sein du Trésor. Toutefois, elle a été annulée in extremis, marquant ainsi le deuxième report après celui du 26 mai dernier.

Face à cette situation, le SUTT dénonce ce qu’il qualifie de « manque flagrant de respect et de considération » envers les travailleurs du Trésor. Le syndicat estime que ces reports répétés traduisent une absence de volonté des autorités de dialoguer sérieusement sur les préoccupations des agents.

Le communiqué va plus loin en tenant le ministère pour responsable de toute dégradation du climat social, mais également de toute détérioration de la gestion des finances publiques qui pourrait découler de cette crise.

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En réponse, le SUTT annonce la mise en œuvre de son plan d’actions, validé lors de son assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2026. Dans cette dynamique, un préavis de grève sera officiellement déposé à partir du lundi 15 juin 2026.

Le syndicat appelle ainsi l’ensemble des travailleurs à se mobiliser et à se tenir prêts à défendre leurs intérêts face à ce qu’il considère comme une menace de démantèlement du Trésor public.

Cette montée de tension laisse présager des perturbations dans le fonctionnement de l’administration financière, à un moment où la stabilité économique reste un enjeu crucial pour le pays.

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