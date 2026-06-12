Depeches

Ouest-Foire : le lutteur Liss Ndiago arrêté avec…

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’enquête se poursuit après l’opération menée par la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar dans un appartement situé à Ouest-Foire. Selon des informations rapportées par Seneweb, le célèbre danseur Ndiap Zo, connu pour sa collaboration avec le chanteur Wally Seck, n’aurait pas été interpellé seul.

D’après les mêmes sources, le lutteur Liss Ndiago figure également parmi les personnes arrêtées lors de cette opération.

Au total, quatre à cinq individus auraient été placés en garde à vue dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. Parmi eux se trouveraient les deux célébrités citées ainsi que plusieurs autres suspects.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause pourraient faire l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, détention et usage de drogue. Ils auraient été surpris dans un appartement de Ouest-Foire alors qu’ils consommaient de l’ecstasy, communément appelée « suss », ainsi que de la cocaïne.

DEPECHES

Linguere : un commerçant agressé à son domicile, 150 000 FCFA emportés par des hommes armés
Météo : l’ANACIM annonce des pluies et orages dans plusieurs régions du Sénégal jusqu’au 20 juin
Cambriolage chez Momo, garde du corps de Sonko : la victime sort du silence et rétablit les faits
Vi0l et meurtre d’une fillette de 13 ans à Warang : le principal suspect accablé par de nouveaux éléments

Cette intervention résulterait de l’exploitation d’un renseignement par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, qui ont mené l’opération dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants.

À ce stade, les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l’affaire et les éventuelles responsabilités de chacun.

Share This Article
Previous Article Affaire des 37 milliards de l’ASER : Thierno Alassane Sall dévoile de nouveaux éléments accablants
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Tribunal Pikine-Guédiawaye : hébergé pendant 17 ans, il diffuse les vidéos intimes de son bienfaiteur après un chantage raté

Depeches

Azoura Fall devant la justice : audience reportée au 16 juin

Depeches

Affaire des présumés homosexuels : pourquoi l’audition de Pape Cheikh Diallo tarde encore

Depeches

Nouveau gouvernement : le parti de Mamadou Lamine Dianté remercie le président Diomaye et appelle à la réussite de la mission

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Xalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

Football Xalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

Sports

Coupe du monde 2026 : la FIFA change le protocole des hymnes nationaux, une première déjà visible lors du match d’ouverture

Football

Les Lions du Sénégal prêts à tout changer face à la France… la surprise se prépare !

Sports

Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud entre dans l’histoire… par la mauvaise porte