Ouest-Foire : le lutteur Liss Ndiago arrêté avec…

XALIMANEWS: L’enquête se poursuit après l’opération menée par la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar dans un appartement situé à Ouest-Foire. Selon des informations rapportées par Seneweb, le célèbre danseur Ndiap Zo, connu pour sa collaboration avec le chanteur Wally Seck, n’aurait pas été interpellé seul.

D’après les mêmes sources, le lutteur Liss Ndiago figure également parmi les personnes arrêtées lors de cette opération.

Au total, quatre à cinq individus auraient été placés en garde à vue dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar. Parmi eux se trouveraient les deux célébrités citées ainsi que plusieurs autres suspects.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause pourraient faire l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, détention et usage de drogue. Ils auraient été surpris dans un appartement de Ouest-Foire alors qu’ils consommaient de l’ecstasy, communément appelée « suss », ainsi que de la cocaïne.

Cette intervention résulterait de l’exploitation d’un renseignement par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Keur Massar, qui ont mené l’opération dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants.

À ce stade, les personnes interpellées bénéficient de la présomption d’innocence. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l’affaire et les éventuelles responsabilités de chacun.