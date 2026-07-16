De l’espoir à l’indifférence : désenchantement, désillusion et apathie politique (Par Pathé Gueye )

Le point de départ de cette excursion dans mes murmures intimes est la lecture d’un post intitulé « Le Sénégal mérite mieux », publié sur Facebook par notre jeune frère et ami Farba Demba Ndong, qui m’a véritablement secoué. Le cœur vibrant, il nous assène des vérités qui ne peuvent constituer qu’un stimulant nécessaire à la poursuite de la réflexion. C’est ainsi qu’est né le besoin de prolonger son propos en tentant de démêler trois notions qui s’entrecroisent dans son message : le désenchantement, la désillusion et l’apathie politique.

En effet, toute société nourrit des attentes à l’égard de ses dirigeants. Les campagnes électorales, les promesses de réforme et les discours de changement suscitent souvent l’espoir d’un avenir meilleur. La politique apparaît alors comme un instrument de transformation capable de répondre aux besoins réels et aux aspirations collectives. Pourtant, lorsque les résultats attendus tardent à se concrétiser ou lorsque les comportements des acteurs politiques semblent en contradiction avec leurs engagements, un sentiment de frustration, voire de dégoût, peut progressivement s’installer.

Le désenchantement politique constitue généralement la première manifestation de cette rupture. Il survient lorsque les citoyens découvrent que l’exercice du pouvoir est souvent plus complexe que les discours qui l’accompagnent. L’incompétence et l’amateurisme politique se révèlent alors au grand jour. Les idéaux se heurtent aux contraintes économiques, institutionnelles et sociales. Les compromis mis en œuvre par les acteurs politiques sont parfois perçus comme des stratégies de politique politicienne ; les priorités évoluent et certaines promesses demeurent inachevées, voire sans lendemain. L’enthousiasme initial laisse alors place à un regard plus critique sur la réalité politique.

Lorsque cette déception se répète ou s’intensifie, elle se transforme en désillusion. À ce stade, les citoyens ne sont plus seulement déçus par certaines décisions ou certaines attitudes des dirigeants. Ils commencent à douter de la capacité même du système politique à répondre à leurs attentes. Les promesses sont perçues comme des instruments de conquête du pouvoir plutôt que comme des engagements sincères. La confiance, qui constitue le socle de toute relation entre gouvernants et gouvernés, s’érode progressivement. Un refrain surgit alors, repris partout : « Ils sont tous pareils ! »

Cette désillusion est souvent plus profonde lorsque les dirigeants ont incarné un puissant espoir de changement et de rupture. Plus les attentes étaient élevées, plus le sentiment de déception peut être intense. Les citoyens qui avaient investi leur confiance, leur énergie, leur engagement militant et parfois même risqué leur propre vie ressentent un sentiment de trahison lorsque les résultats ne correspondent ni aux promesses formulées ni aux ambitions initiales.

Cette défiance, d’ailleurs, ne vise d’ailleurs pas uniquement les hommes et les femmes au pouvoir. Elle interroge aussi la capacité des institutions à répondre aux aspirations nourries par les immenses espoirs de changement suscités ces dernières années. Lorsque les attentes populaires atteignent un tel niveau, les citoyens ne jugent plus seulement les dirigeants ; ils évaluent également la capacité de l’ensemble du système politique et administratif à transformer les promesses en résultats concrets.

Plus grave encore, le danger apparaît lorsque cette désillusion évolue vers l’apathie politique. Les citoyens cessent alors de croire que leur implication peut avoir une influence réelle sur les décisions publiques. Ils s’éloignent du débat politique, s’intéressent moins aux enjeux collectifs et peuvent même renoncer à exercer pleinement leurs droits de citoyens tout en se désengageant volontairement de leurs devoirs civiques. Dans ce contexte, la politique est perçue comme un univers lointain, inutile par essence et incapable de produire les changements espérés.

L’apathie politique, quant à elle, ne se manifeste pas nécessairement par une opposition ouverte au système. Elle prend souvent la forme d’une indifférence silencieuse. Les citoyens n’expriment plus leur colère ; ils se contentent de se retirer progressivement de la vie publique. Cette attitude constitue pourtant l’une des menaces les plus sérieuses pour la démocratie, car celle-ci repose sur la participation, la vigilance et l’engagement des citoyens.

Le passage du désenchantement à l’apathie n’est toutefois pas inévitable. Les sociétés démocratiques disposent de mécanismes permettant de restaurer la confiance : la transparence dans la gestion publique, le respect des engagements, la justice, la reddition des comptes, la participation citoyenne et la capacité des dirigeants à expliquer honnêtement leurs choix et leurs contraintes. Les citoyens n’attendent pas la perfection ; ils attendent surtout de la cohérence entre les paroles et les actes.

En définitive, le désenchantement marque la fin d’une illusion, la désillusion traduit une crise de confiance et l’apathie révèle un abandon silencieux de la citoyenneté. Ces trois phénomènes ne sont pas de simples états d’âme collectifs ; ils constituent les étapes d’une lente fracture entre le peuple et ceux qui prétendent le représenter. Or, lorsqu’un citoyen cesse d’espérer, c’est la démocratie qui commence à vaciller. Car le véritable danger n’est pas la colère des peuples, mais le jour où ils ne trouvent même plus de raisons de se mettre en colère. Car lorsqu’un peuple se détourne durablement de la chose publique, ce n’est plus seulement la politique qui échoue : c’est la démocratie elle-même qui se fragilise. Et cela vaut sous tous les cieux !



Pathé Guèye