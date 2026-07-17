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Keur Massar face à une pénurie d’eau inédite (Par PIDvito)

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Le département de Keur Massar traverse depuis plusieurs mois une situation inhabituelle et particulièrement difficile pour les populations. Chaque jour, entre 5 heures du matin et parfois jusqu’à 2 heures du matin, les robinets restent désespérément secs dans plusieurs quartiers.

Pourtant, Keur Massar a longtemps été épargné par les problèmes d’approvisionnement en eau, même lorsque d’autres localités de la région de Dakar faisaient face à des coupures répétées.

À Bankhass et aux Niayes, au cœur de Keur Massar Village, les habitants vivent désormais dans le désarroi. Cette pénurie affecte profondément le quotidien des populations, dans une commune où de nombreuses activités domestiques, commerciales et artisanales dépendent directement de l’accès à l’eau.

En cette période de fortes chaleurs, les conséquences sont encore plus lourdes pour les familles, contraintes de multiplier les déplacements et les dépenses pour s’approvisionner en eau, un bien pourtant essentiel à la vie quotidienne.

Face à cette situation inédite, les habitants interpellent les autorités compétentes afin que des solutions urgentes soient apportées pour mettre fin à cette souffrance qui n’avait jamais été connue dans cette partie du département.

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Au Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, les populations rappellent que le département de Keur Massar, aujourd’hui l’un des plus peuplés du Sénégal, mérite une attention particulière en matière d’infrastructures et de services essentiels.

La population a besoin d’eau, car sans eau, il n’y a ni vie, ni santé, ni développement possible.

Par PIDvito

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