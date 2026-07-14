Alerte sur des menaces visant des ressortissants guinéens : Mbaye Dione interpelle le gouvernement

XALIMANEWS: Le député de la XVe législature, Mbaye Dione, a adressé une correspondance officielle aux ministres chargés de l’Intérieur et des Affaires étrangères afin d’attirer leur attention sur une situation qu’il juge particulièrement préoccupante concernant la communauté guinéenne établie au Sénégal.

Dans sa lettre datée du 13 juillet 2026, le parlementaire fait état d’appels à la violence, de menaces d’expulsion et d’actes de vandalisme visant des citoyens guinéens ainsi que leurs activités commerciales.

Selon l’élu, plusieurs contenus diffusés sur les réseaux sociaux montrent des individus tenant des propos hostiles à l’encontre des ressortissants guinéens et appelant à des actions ciblées contre leurs commerces et leurs biens.

Mbaye Dione souligne également que certains groupes se revendiquant d’un courant nationaliste auraient lancé des appels visant particulièrement les Guinéens d’origine peulh, annonçant des actions prévues pour le 15 juillet prochain.

Le député condamne avec vigueur ces discours qu’il considère contraires aux valeurs de fraternité et de solidarité qui unissent depuis toujours le Sénégal et la Guinée. Il rappelle notamment que les deux pays sont liés par les principes de libre circulation et d’intégration régionale consacrés au sein de la CEDEAO.

Pour le parlementaire, toute décision relative au séjour ou à l’éloignement d’un ressortissant étranger relève exclusivement des autorités compétentes et doit respecter les procédures prévues par la loi.

Face aux risques de tensions et d’atteintes aux personnes et aux biens, Mbaye Dione demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des populations concernées et prévenir tout débordement.

Il plaide également pour l’ouverture d’investigations afin d’identifier les auteurs des messages et vidéos incriminés, tout en appelant les services spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité à agir avec fermeté contre la diffusion de contenus haineux.

Faisant référence aux épisodes de violences xénophobes qui ont marqué certains pays africains ces dernières années, le député invite enfin l’État du Sénégal à réagir rapidement afin de préserver la paix sociale, le vivre-ensemble et l’image d’un pays historiquement attaché aux valeurs d’hospitalité et de solidarité entre les peuples africains.