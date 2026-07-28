Recomposition politique au Sénégal : le « grand mercato » est en marche

XALIMANEWS: La scène politique sénégalaise est en pleine effervescence. Dans sa livraison du jour, L’Info évoque un véritable « grand mercato politique », marqué par une reconfiguration accélérée des forces en présence à l’approche des prochaines échéances électorales.

Selon le quotidien, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko a profondément bouleversé le paysage politique national. Cette nouvelle donne favorise l’émergence de partis, de mouvements politiques et d’initiatives citoyennes qui redessinent progressivement les rapports de force.

Le journal met également en lumière le repositionnement de plusieurs anciens responsables de l’Alliance pour la République (APR), dont certains rejoignent de nouvelles formations politiques tandis que d’autres cherchent à construire leurs propres bases. Parallèlement, de nouvelles ambitions politiques voient le jour, témoignant d’une redistribution des cartes au sein de la classe politique.

Pour L’Info, cette dynamique marque l’ouverture d’un nouveau cycle politique au Sénégal. Entre créations de partis, réalignements stratégiques et nouvelles alliances, le pays entre dans une période de recomposition qui pourrait peser sur les prochaines consultations électorales et redéfinir durablement le paysage partisan.