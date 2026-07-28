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Affaire AEE Power : la Section de recherches intensifie les investigations sur Jean-Michel Sène

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XALIMANEWS: L’enquête visant Jean-Michel Sène, directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), connaît une nouvelle avancée. Selon Libération, les investigations, révélées par le Premier ministre Ousmane Sonko, sont conduites par la Section de recherches de Dakar sur instruction du parquet financier.

Dans ce cadre, des réquisitions ont été adressées à la Conservation foncière, à la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), aux études notariales ainsi qu’aux banques afin de recueillir des informations sur le patrimoine de Jean-Michel Sène. Ces vérifications s’inscrivent dans le dossier AEE Power et concernent également d’autres personnes, notamment Seydou Kane et José Ángel González.

D’après le quotidien, cette procédure s’inscrit dans une affaire judiciaire plus large. En septembre 2024, l’administrateur de la société espagnole AEE Power EPC SA avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’administrateur d’AEE Power Sénégal et le Project Manager pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives ainsi que pour manœuvres frauduleuses. Le dossier a ensuite été transmis au procureur de la République financier, qui a saisi un juge d’instruction le 23 mars dernier.

En parallèle, une autre enquête a été ouverte en janvier 2025 par la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte de l’Agent judiciaire de l’État (AJE). Celle-ci porte sur l’utilisation présumée d’une fausse quittance d’un montant de 918 339 800 FCFA lors de l’enregistrement du contrat conclu entre AEE Power EPC et l’ASER.

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Par ailleurs, en octobre 2025, le député Thierno Alassane Sall a déposé une plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement présumé de deniers publics. Cette nouvelle procédure a été confiée à la Section de recherches de Dakar, qui poursuit les investigations afin d’établir les responsabilités dans cette affaire.

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