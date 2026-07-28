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23 075 km sans escale : Airbus met en avant les performances de son A350-1000ULR

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Airbus a annoncé le succès d’un vol d’essai exceptionnel réalisé par un A350-1000ULR (Ultra Long Range), qui a relié Melbourne (Australie) à Toulouse (France) sans escale, parcourant 12 460 milles nautiques, soit 23 075,92 kilomètres, en 24 heures et 24 minutes.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le constructeur aéronautique européen a salué le retour de l’appareil à son siège de Toulouse en écrivant : « Welcome home! » (« Bienvenue à la maison ! »), mettant en avant les performances remarquables de son avion de très long rayon d’action.

Ce vol démontre les capacités exceptionnelles de l’A350-1000ULR, conçu pour assurer des liaisons ultra-long-courriers avec une consommation de carburant optimisée et un confort accru pour les passagers. L’appareil est notamment destiné aux compagnies aériennes souhaitant exploiter des routes intercontinentales sans escale.

Airbus a également invité les passionnés d’aviation à revivre ce trajet via la plateforme de suivi des vols Flightradar24, tout en accompagnant sa publication du hashtag #UltimateLongRangeLeader, affirmant ainsi le leadership de l’A350-1000ULR dans le segment des avions commerciaux à très long rayon d’action.

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Cette traversée de plus de 23 000 kilomètres constitue une nouvelle démonstration du potentiel de l’A350-1000ULR pour les futures liaisons aériennes les plus longues au monde.

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