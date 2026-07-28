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Division de la cybersécurité : Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba placés en garde à vue après une vidéo polémique

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XALIMANEWS: Trois figures connues des réseaux sociaux, Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, ont été placées en garde à vue par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), à la suite de la diffusion d’une vidéo ayant suscité une vive controverse.

Selon les premiers éléments, l’affaire trouve son origine dans une vidéo devenue virale, dans laquelle des prières et des déclarations jugées controversées auraient été tenues. Les enquêteurs examinent également des propos susceptibles d’être qualifiés d’infractions, notamment en lien avec une présumée offense au chef de l’État.

Les trois personnes interpellées ont été entendues par les enquêteurs afin de déterminer les circonstances de la diffusion de cette vidéo ainsi que la portée des déclarations incriminées. Les investigations se poursuivent pour établir d’éventuelles responsabilités pénales.

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