Programme ETER : la Banque mondiale salue les performances du FONGIP en 2025 et 2026

Lors de la mission de revue du Programme ETER, la Banque mondiale a salué les performances enregistrées par le FONGIP en 2025 et 2026, annéee marquée par une forte accélération des crédits garantis.

En 2025, le FONGIP a facilité la mise en place de 9,364 milliards FCFA de crédits, contre 4,704 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 99%. Le cumul en 2026 atteint désormais 37,295 milliards FCFA de crédits garantie, avec déjà 7 milliards de crédit la même année.

47 % des crédits garantis sont destinés à l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche.

Avec une enveloppe ETER de 25 milliards FCFA, 40 % sont réservés au financement des femmes.

La Banque mondiale a toutefois recommandé de poursuivre les efforts sur les ILD relatifs au financement à l’export et au financement des femmes, afin de renforcer davantage les résultats sur ces deux composantes.

Cette dynamique intervient depuis 2025 sous la conduite de Mme Ndeye Fatou Mbodj, Administrateur général du FONGIP, et traduit le renforcement du rôle du Fonds comme levier d’accès au financement et de transformation économique

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