Trafic de drogue : un Nigérian arrêté, une tentative de corruption à 500 000 FCFA

XALIMANEWS: Le Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a procédé, vendredi 28 août 2026 aux environs de 18h30, à l’interpellation d’un ressortissant nigérian soupçonné de détention et de trafic de cocaïne, mais également d’offre et de cession de stupéfiants.

L’intervention fait suite à un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau présumé impliqué dans le trafic de drogues dures entre les zones de Keur Massar, Pikine et Castors.

Après plusieurs investigations, les éléments du GLAD ont réussi à interpeller le suspect alors qu’il était en possession de 25,94 grammes de cocaïne, une quantité qu’il aurait eu l’intention de mettre en vente.

Au cours de son interpellation, le mis en cause aurait également tenté de soudoyer les enquêteurs. Il leur aurait proposé 500 000 francs CFA en échange de sa remise en liberté. Un fait qui vient s’ajouter aux charges retenues contre lui, notamment pour tentative de corruption.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les ramifications de ce réseau présumé, d’identifier ses éventuels complices et de faire toute la lumière sur les activités de trafic signalées dans ces différentes zones.