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Moody’s abaisse encore la note du Sénégal : le pays sous pression avant la fin des discussions avec le FMI

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XALIMANEWS: La nouvelle dégradation de la note souveraine du Sénégal par l’agence de notation Moody’s fait la Une de plusieurs quotidiens sénégalais ce lundi. Une décision qui intervient dans un contexte économique et budgétaire déjà tendu, alors qu’une mission du Fonds monétaire international (FMI) séjourne actuellement à Dakar.

« Sans accord avec le FMI, la note du Sénégal chute encore », titre le quotidien Tribune. Moody’s justifie cette nouvelle dégradation par une pression persistante sur le refinancement du Sénégal ainsi que par l’absence prolongée d’un programme avec le FMI.

Le quotidien L’As rapporte pour sa part que Moody’s a abaissé la note souveraine du Sénégal de Caa1 à Caa2, une décision annoncée à moins de 24 heures de la fin des négociations avec le FMI.

De son côté, Les Echos met en avant les tensions entre l’exécutif et le législatif, parmi les facteurs susceptibles d’avoir pesé sur la perception des risques liés au Sénégal. Le journal estime que cette nouvelle dégradation intervient alors que le pays cherche justement à restaurer la confiance des investisseurs.

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Le quotidien Le Quotidien joue sur les mots avec le titre « Un pays toujours Moody’s », estimant que le Sénégal se retrouve désormais « coincé au quatrième sous-sol ». Le journal souligne qu’en l’espace d’un an, la note souveraine du pays est passée de B1 à Caa2, avec une perspective négative.

Cette dégradation intervient également alors que d’autres incertitudes persistent, notamment avec la mission du FMI à Dakar et la perspective d’une nouvelle évaluation par Standard & Poor’s.

Dans ce contexte, Walfquotidien décrit un Sénégal « dans un tourbillon », faisant référence à la fois aux difficultés économiques, aux tensions sociales et aux dossiers politiques, notamment le report de la Déclaration de politique générale du Premier ministre et celui des élections locales.

77 milliards mobilisés sur le marché

Malgré cette situation difficile, le Sénégal continue toutefois de mobiliser des ressources sur le marché des titres publics. Selon Le Soleil, le pays a levé 77 milliards de francs CFA le 28 août dernier, dans un contexte marqué par un resserrement du marché.

Depuis le début de l’année 2026, le Sénégal aurait ainsi mobilisé 2 075 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics.

Entre dégradation de la notation, difficultés de refinancement, négociations avec le FMI et tensions politiques, le Sénégal fait donc face à une période particulièrement délicate. L’issue des discussions avec le FMI pourrait désormais constituer un élément déterminant pour tenter de rassurer les marchés et restaurer progressivement la confiance des investisseurs.

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