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Ousmane Sonko : « Il n’y a pas de crise institutionnelle

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XALIMANEWS: À l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, ce mardi, son président, Ousmane Sonko, a écarté toute idée de crise ou de tensions entre les institutions. Il assure que le Parlement continuera d’exercer pleinement ses prérogatives, dans le respect des textes en vigueur.

« Il n’y a pas de tiraillements, il n’y a pas de tensions. Il y a le fonctionnement normal des institutions », a déclaré Ousmane Sonko devant les députés, en présence notamment du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bakary Sarr.

Convoquée par décret présidentiel, la séance a débuté par la vérification du quorum. Au total, 106 députés ont été comptabilisés, un nombre jugé largement suffisant par le président de l’Assemblée nationale pour permettre à l’institution de délibérer valablement.

Ousmane Sonko a ensuite déclaré officiellement ouverte la deuxième session extraordinaire de l’année 2026, convoquée par le décret n°2026-1530 du 24 août 2026. L’ordre du jour unique porte sur la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre.

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Revenant sur la procédure devant encadrer cette déclaration, le président de l’Assemblée nationale a estimé que le Parlement n’avait pas reçu, selon son interprétation des textes, de notification précisant la date exacte de la DPG.

Dans ce contexte, il a indiqué que l’Assemblée devait s’appuyer sur son Règlement intérieur, notamment sur les dispositions relatives à la Conférence des présidents, chargée d’organiser les travaux parlementaires et de fixer les modalités des débats.

« Les textes sont très clairs, ils seront appliqués autant qu’il le faudra », a martelé Ousmane Sonko.

Le président de l’Assemblée nationale a également rejeté les lectures faisant état d’une crise institutionnelle. Pour lui, les éventuelles divergences doivent être réglées à partir des textes et dans le respect des compétences attribuées à chaque institution.

« L’Assemblée nationale, tant que nous serons là, exercera la plénitude de ses prérogatives, en respectant les prérogatives de toute autre institution », a-t-il déclaré.

Pour illustrer son propos, Ousmane Sonko a évoqué le cas de la France et ses différentes périodes de cohabitation, estimant que les rapports de force politiques entre institutions ne débouchent pas systématiquement sur une crise.

Il a ainsi appelé à ne pas « installer une crise qui n’existe pas », estimant que les mécanismes prévus par les textes permettent d’assurer le fonctionnement régulier des institutions.

À l’issue de la séance d’ouverture, après épuisement de l’ordre du jour, le président de l’Assemblée nationale a proposé sa levée et invité les membres de la Conférence des présidents à se réunir afin d’organiser la suite des travaux parlementaires.

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