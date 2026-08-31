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Vidéo polémique : Abass Fall brise le silence sur le prétendu refus de salutation du Président

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XALIMANEWS: Le maire de Dakar, Abass Fall, a apporté une mise au point concernant une vidéo actuellement en circulation sur les réseaux sociaux, dans laquelle il serait suggéré que le président de la République aurait refusé de le saluer.

Dans une publication, l’édile dakarois dément cette interprétation et assure qu’« il n’en est rien ».

Abass Fall estime que l’auteur de la vidéo s’est « manifestement trompé de bonne foi », appelant ainsi à ne pas tirer de conclusions hâtives à partir des images diffusées.

Le maire de Dakar rappelle par ailleurs que les divergences politiques ne doivent pas empêcher le respect et la courtoisie entre acteurs publics.

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« L’adversité politique n’exclut pas la courtoisie et le respect », souligne-t-il.

Cette mise au point intervient alors que la vidéo suscite des commentaires sur les réseaux sociaux.

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