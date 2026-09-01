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Pouvoir exécutif–majorité parlementaire : la DPG, nouveau test politique pour Pastef

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XALIMANEWS: L’actualité politique sénégalaise est largement dominée ce mardi par l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière à partir de 10 heures pour l’ouverture de cette session, convoquée par décret présidentiel avec, comme ordre du jour unique, la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô. (RTS Officiel⁠￼)

Toutefois, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, le Premier ministre ne devrait pas prononcer sa DPG au cours de cette séance d’ouverture. Le Bureau de l’Assemblée nationale a précisé que la journée du 1er septembre sera consacrée à l’ouverture de la session, au constat du quorum puis à la levée de la séance. La date de la séance plénière consacrée à la DPG devra ensuite être fixée par la Conférence des Présidents. (RTS Officiel⁠￼)

Cette clarification intervient après une confusion autour du calendrier. Le Premier ministre avait indiqué sa disponibilité pour présenter sa DPG le 1er septembre à 9 heures, tandis que le décret présidentiel convoquant la session extraordinaire fixe son ouverture à 10 heures sans préciser la date exacte de la séance consacrée à la déclaration. (RTS Officiel⁠￼)

Au-delà de la procédure, cette séquence parlementaire intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. La majorité parlementaire issue de Pastef dispose d’une force numérique importante à l’Assemblée nationale, ce qui pose la question des rapports entre le pouvoir législatif et l’Exécutif.

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Jusqu’où cette majorité entend-elle peser sur les choix du président de la République ? Et quelle sera son attitude lors de la future DPG du Premier ministre ? Autant de questions qui devraient alimenter les débats politiques dans les prochains jours.

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