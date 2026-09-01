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Deuil à Médina Baye : Cheikh Macky Ibrahima Niass n’est plus

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XALIMANEWS: Cheikh Mouhamadou Macky Ibrahima Niass, fils de Cheikh Ibrahima Niass, est décédé lundi au Maroc à l’âge de 83 ans, des suites d’une maladie.

Figure religieuse majeure de la Fayda Tidjaniya, il était particulièrement connu pour ses causeries et prêches consacrés au Prophète Mouhamad (PSL), avec une voix rappelant celle de son illustre père.

Après avoir mémorisé le Saint Coran auprès de son père, il poursuivit ses études islamiques en Mauritanie puis à l’université Al-Azhar du Caire, où il obtint son diplôme en 1976.

De retour au Sénégal, il intégra l’École normale supérieure avant de devenir professeur d’arabe dans plusieurs collèges de Kaolack.

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Retraité, Cheikh Macky Ibrahima Niass s’était consacré à la transmission du savoir religieux et occupait une place importante dans les manifestations de la Fayda Tidjaniya.

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