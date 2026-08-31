Menaces de mort contre Babacar Fall : une plainte déposée

XALIMANEWS: Le journaliste et animateur de la RFM, Babacar Fall, fait l’objet de plusieurs insultes et menaces de mort depuis la diffusion de l’émission « RFM Matin » du 27 août, consacrée notamment à des tensions au sein de la famille Sy.

Face à la multiplication des messages et appels menaçants, son avocat devait déposer une plainte ce lundi afin d’identifier leurs auteurs.

Le CORED et le SYNPICS ont condamné ces menaces et appelé les autorités à assurer la sécurité du journaliste et à faire toute la lumière sur cette affaire.

L’enquête devra désormais permettre d’identifier les auteurs des messages incriminés.