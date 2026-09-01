SAMES : les médecins haussent le ton et annoncent une grève de 48 heures

XALIMANEWS: Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) annonce une grève totale de 48 heures les 8 et 9 septembre 2026, dénonçant l’absence de réponse des autorités à sa plateforme revendicative déposée en 2023.

Le syndicat réclame notamment un statut particulier pour les médecins, de meilleurs plans de carrière, le recrutement des praticiens, la revalorisation des pensions et des investissements dans les infrastructures et équipements sanitaires.

Le SAMES précise que les urgences et le service minimum seront assurés. Une évaluation est prévue le 10 septembre pour décider des prochaines actions. Malgré la mobilisation, le syndicat affirme rester ouvert au dialogue, à condition d’obtenir des engagements concrets, chiffrés et vérifiables.